شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة استفزازية فى البلدة القديمة بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المدججين بالسلاح، اليوم /السبت/، مسيرة استفزازية فى البلدة القديمة من مدينة "الخليل"، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة، وجابوا شوارعها وأزقتها الفرعية، ورددوا هتافات عنصرية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلى.



وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى البلدة القديمة، وعرقلت مرور المواطنين في أسواقها.