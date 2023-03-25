شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخةٍ من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وفق بيان لسفارة السعودية.

تأتي الموافقة الكريمة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

ومن جانبه، ثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهود خادم الحرمين الشريفين وولى العهد على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف.

وقال " إن خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمان جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية ".