شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: مشاركة 1324 لائحة فى الانتخابات البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، الجمعة، إن 145 لائحة تقدمت للمشاركة في الانتخابات الجهوية وأن 1324 لائحة تقدمت للمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة يوم 13 مايو القادم.

وأكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، في بيان، اكتمال استقبال ملفات الترشح للانتخابات الجهوية والبلدية في جو من الانضباط والشفافية.

وأوضحت أن عدد الأحزاب المرشحة للوائح بلغ 25 حزبا سياسيا.

وبينت اللجنة أنه سيتم نشر اللوائح المعتمدة فور انقضاء مدة التزكية.

وكان الحزب الموريتاني الحاكم (حزب الانصاف) الحزب الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع بلديات موريتانيا البالغ تعداها 237 وانفرد كذلك بتقديم مرشحين في المجالس الجهوية التي تمثل محافظات موريتانيا الخمسة عشر.

وتفاوتت الأحزاب السياسية الأخرى في مستوى حضورها للتنافس في الدوائر.

وتمكنت أحزاب سياسية من تقديم مرشحين في 100 بلدية وتسع مجالس جهوية من أمثال (حزب الصواب وحزب الاصلاح والتحالف الوطني الديمقراطي).

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 167 نائبا وانتخاب 4500 مستشار يمثلون 237 مجلس بلدي وخمسة عشر مجلسا اقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل إلى سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.