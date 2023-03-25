شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وجامبيا تبحثان الفرص الواعدة للتعاون الثنائى في مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع رئيس جمهورية جامبيا أدما بارو، الفرص الواعدة للتعاون الثنائي في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والمشاريع التنموية، وأكدا التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية.

‏‎وقال الشيخ شخبوط بن نهيان- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) خلال زيارته إلى العاصمة الجامبية بانجول الجمعة - "كانت نتائج المباحثات اليوم مبشرة، فدولة الإمارات وجامبيا تربطهما علاقة وثيقة نتطلع للبناء عليها، ونحن حريصون على استكشاف فرص جديدة ولتوحيد الجهود الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة".

‏‎وأضاف "نتطلع لمشاركة جمهورية جامبيا في مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، وإلى زيارة الجناح الجامبي".

من جانبه، أعرب الرئيس أدما بارو عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للجالية الجامبية المقيمة في الإمارات، وعن رغبة بلاده بتطوير التعاون في قطاعي السياحة والصحة، مشيراً إلى فرص واعدة للاستثمار المشترك فيهما.

‏‎وكان الشيخ شخبوط بن نهيان التقى في وقت سابق الدكتور مامادو بارو تانجارا، وزير خارجية جامبيا، واستعرض معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية.