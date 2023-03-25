شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين قرار إسرائيل بالسماح بإعادة الاستيطان فى شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للقرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.