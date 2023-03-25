شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يحتفظ بحق الرد على قصف قاعدته "القرية الخضراء" فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، بتعرض القاعدة العسكرية الأمريكية "القرية الخضراء" في شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي الجمعة، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، حوالي الساعة 08:05 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو)، تعرّضت قوات التحالف في "القرية الخضراء" شمال شرقي سوريا بـ10 صواريخ."

وأضاف: "لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات ولا ضحايا بين أفرادنا وأفراد شركائنا في التحالف، كما أنه لم يؤد إلى وقوع أضرار بالمعدّات والمنشآت ".

وأردف: "كما تعرضت لقصف جديد بعد حوالي 5 ساعات ونصف من الهجوم الأمريكي، الذي كان رداً على قصف القاعدة الأمريكية في محافظة الحسكة."

وقال: "أحد الصواريخ سقط على بعد 5 كيلومترات من مواقع القوات الأمريكية."

وعن توقعاته بالتصعيد والرد الأمريكي المحتمل على القصف الثاني الذي استهدف القاعدة، كرّر رايدر أنه لا يمكنه التحدث عن العمليات المستقبلية. وقال: "ليس بوسعي إلا أن أقول إننا نحتفظ بحق الرد في حال تعرضت قواتنا للتهديد".