شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى فى بيان أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وجندوبة تمكنت من ضبط 11 شخصًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.



وأضاف أن الوحدات العائمة للحرس البحري تمكنت من إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل بنزرت، صفاقس والمهدية وضبط 1080 مجتاز من بينهم 25 تونسيًا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وفي سياق آخر، أشار أنه في إطار التصدي للعمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس والمهدية من إلقاء القبض على 8 أشخاص من بينهم 6 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.



وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.