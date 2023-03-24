شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوافق على تزويد الحرمين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/، أن موافقة خادم الحرمين تأتي بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.



وبهذه المناسبة، رفعَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ عهده، على عنايتهما ورعايتهما كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف.



وقال السديس: إن خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبدالعزيز آل سعود جعلَ الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية.