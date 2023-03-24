شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى وتزيل يافطات تدعو إلى نصرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأزالت يافطات علقها شبان عقب صلاة الجمعة.
وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، ونصبت سلالم حديدية، وأزالت يافطات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى وتحث على شد الرحال إليه خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت المصادر أن مجموعة من الشبان رددوا الهتافات في باحات المسجد احتجاجًا على اقتحام قوات الاحتلال وإزالتها لليافطات.