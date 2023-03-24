شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى وتزيل يافطات تدعو إلى نصرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأزالت يافطات علقها شبان عقب صلاة الجمعة.