شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: السفير الجزائرى سيعود إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم /الجمعة/، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن سفير الجزائر سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية - في بيان لها - أن الرئيسين الفرنسي والجزائري طويا صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، وأعلن الرئيسان عن رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي".

وكتب قصر الإليزيه في بيانه: "الرئيسان رفعا خلال محادثة هاتفية (سوء التفاهم) المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي، واتفقا على تعزيز قنوات الاتصال، لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف".



واستعرض الرئيسان العلاقات الثنائية وتنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس الماضي، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في ضوء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا.



كما تناول الرئيسان قضايا الاستقرار على الصعيد الإقليمي، خاصة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.