شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لداعش فى قاطع عمليات ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية فى قاطع عمليات ديالى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "بمعلومات دقيقة جدًا من مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وجّه سلاح الجو العراقى من خلال طائرات (F16) و(السزناكرفان) ضربات جوية موجعة لأهداف وكهوف ومضافات مفارز داعش الإرهابية في قاطع عمليات ديالى (نارين)"، مشيرة إلى أن نتائج وتفاصيل العملية ستعلن لاحقًا.