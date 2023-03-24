شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الحرمين" توفر تطبيق "لوامع الأذكار" لضيوف الرحمن وقاصدى الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد، ممثلة بوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تطبيق (لوامع الأذكار) الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وذلك خدمة لضيوف الرحمن وقاصدى الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم/الجمعة/ - أن التطبيق يمتاز بمجموعة من الخدمات والمزايا والتي منها: (سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي).

وأشار مقادمى إلى أن التطبيق يجمع أيضًا الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة، (آيفون، وأندرويد، وهواوى، وآيباد).