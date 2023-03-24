شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الأممية بلبنان: الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى باتت حتمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إن الإصلاحات المتفق عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولى باتت حيوية وحتمية.