شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الأممية بلبنان: الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى باتت حتمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إن الإصلاحات المتفق عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولى باتت حيوية وحتمية.
وأضافت فرونتسكا أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، لا يزال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد.
وأوضحت المسئولة الأممية أن الناس في لبنان يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية.