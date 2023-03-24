شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 3 إرهابيين إثر ضربات جوية فى محافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى عن مقتل ثلاثة إرهابيين اليوم /الجمعة/؛ إثر ضربات جوية فى بحيرة وسلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرق العراق.

وقال المصدر -في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن القوات الأمنية نفذت 4 ضربات جوية في بحيرة وسلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى، مؤكدة مقتل 3 إرهابيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكرأن، حدد البرلمان العراقي، غدا السبت موعدا لعقد جلسة جديدة للتصويت على قانون الانتخابات بالبلاد، موضحا أن المالية النيابية تعمل على الانتهاء سريعا من إجراءات تمرير مسودة موازنة الثلاث سنوات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي - وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة - أن الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات، مضيفة أنه سيتم التصويت على مدى قناعة المجلس بأجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأوضحت الدائرة، أن اللجنة المالية بالبرلمان عازمة على الانتهاء من الموازنة سريعا، مؤكدة أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة.