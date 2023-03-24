شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: تبادل نار بين عناصر الأمن بالبقاع وأشخاص لم يمتثلوا للأوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، وقوع تبادل لإطلاق النار بين عناصر حاجز أمني في منطقة البقاع شرقي البلاد، مع مجموعة من الأشخاص داخل سيارتين لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز.