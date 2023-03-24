شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: تبادل نار بين عناصر الأمن بالبقاع وأشخاص لم يمتثلوا للأوامر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، وقوع تبادل لإطلاق النار بين عناصر حاجز أمني في منطقة البقاع شرقي البلاد، مع مجموعة من الأشخاص داخل سيارتين لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز.
وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم /الجمعة/ - "أنه أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز (حربتا - البقاع) التابع للجيش اللبناني، لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم، فردّ العناصر بالمثل، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار".. مضيفا أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين كانوا داخل السيارتين.