كيربى: لا ضحايا أمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية شرق سوريا

القاهرة - سامية سيد - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى إنه لا خسائر فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية فى شرق سوريا، بحسب سكاى نيوز.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، عن إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وأضافت القيادة المركزية للجيش الأمريكى أن القوات الأمريكية عثرت على حطام الصاروخين، وتابعت أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، وذكرت أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخى حتى الآن.

يذكر أن ، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، لأول مرة، القوات الأمريكية في سوريا، وأثارت تلك الزيارة القصيرة غير المعلنة انتقادا حادا من وزارة الخارجية السورية، التى وصفتها بـ"الزيارة غير الشرعية".