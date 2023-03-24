شكرا لقرائتكم خبر عن جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد النبوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف، اليوم الجمعة، صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة .

وامتلأت أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.



وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بدايةً من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال المصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، بالإضافة لمضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوي، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.



وشرعت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في توفير كل السُبل لراحة الزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار، سعياً لتحقيق كل ما يمكِّن قاصدي المسجد النبوي من أداء عباداتهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

تأتي هذه الخدمات ضمن حزمة المبادرات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها الجهات الحكومية تحت مظلة وقف "خير المدينة".



