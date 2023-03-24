شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية.

وأفاد المكتب الإعلامي للاعرجي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة ـ بأن مستشار الأمن القومي العراقي وصل في زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث كان في استقباله نظيره الهندي، أجيت دوفال".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد الأعرجي سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين في الهند للبحث في توطيد وتعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.