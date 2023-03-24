شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مليونى عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوى خلال شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الشئون النسائية ممثلة بإدارة السقيا التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مليوني عبوة من ماء زمزم، توزع على القاصدات خلال شهر رمضان المبارك، حيث خصصت أكثر من 1000 موظفة تابعة للوكالة وللشركات المشغلة بالمسجد النبوى، و22 فرقة تطوعية بمعدل 3000 متطوعة؛ وذلك لخدمة قاصدات المسجد النبوي وتمكينهن من أداء عباداتهن بكل راحة وطمأنينة، وفق وكالة أنباء لسعودية "واس".

وأكدت الشؤون النسائية حرصها على تقديم الخدمات كافة لقاصدات المسجد النبوي، وعلى التنسيق الدائم والمستمر مع جميع الجهات المشاركة،الذي من شأنه تجويد الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

يأتي ذلك وفق معايير الجودة المعتمدة؛ للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد النبوي.