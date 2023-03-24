شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشئون الحرمين يعلن نجاح الخطة التشغيلية لأول جمعة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لأول جمعة من شهر رمضان المبارك، وفق السيناريوهات والخطط الموضوعة من جميع الوكالات التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية، لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

وقد أدى المعتمرون والقاصدون صلاة أول جمعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام؛ الذي شهد تدفقا كبيرا من المعتمرين وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها رئاسة الحرمين وانسيابية عالية في إدارة الحشود المليونية من المصلين وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وبدرومه وسطوحه وساحاته بالمصلين الذين توافدوا إليه منذ الصباح الباكر، وامتدت صفوف المصلين إلى الطرق والساحات والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام.

و استعدت رئاسة الحرمين الشريفين بشكل استباقي بخطة تنفيذية محوكمة وحشدت كل طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة في ظل الزيادة الهائلة والكبيرة التي شهدتها صلاة جمعة في المسجد الحرام؛ ونجحت في تحقيق الاهداف المرسومة والتي تتعلق بانسيابية حركة المصلين وعدم وجود كتل بشرية تعيق الحركة على الابواب الرئيسية وفي المطاف وفي في المسارات الخارجية لساحات الحرم.

وأكد الشيخ السديس ، أن الخطط المعدة لأول صلاة جمعة لاقت نجاحا كبيرا عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة مشيدا بالتعاون بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين وشركاء النجاح في المنطومة .واكد الرئيس العام الذي اشرف شخصيا على ادارة الحشود والتفويج مع قيادات الرئاسة في الميدان انه لم يتم رصد اي اختناقات وكانت هناك انسيابية كبيرة لتدفق الحشود من جميع الابواب مما ادى تخفيف الازدحام في الطوابق السفلي في المسجد الحرام .