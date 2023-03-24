شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى فى ريف حلب الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت القوات المسلحة السورية لهجوم إرهابى كبير شنته مجموعة من جبهة النصرة الإرهابية، مساء أمس على مواقعها العسكرية فى منطقة كفر عمة شرق الأتارب فى ريف حلب الغربى مستغلة وقت الإفطار.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة، إنه تم تكبيد المجوعات المسلحة خسائر فادحة، حيث تم القضاء على أحد عشر إرهابياً من بينهم متزعم المجموعة وإصابة أعداد كبيرة منهم، والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم، مشيرة إلى أن العناصر التي تم القضاء عليهم من بينهم جنسيات أجنبية.