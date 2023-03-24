شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نسعى للحصول على حصة عادلة من المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أن بلاده تسعى للحصول على حصة عادلة من المياه.

وذكر المكتب الإعلامى للرئاسة العراقية -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الجمعة، أن الرئيس رشيد، -التقى بمقر إقامته في نيويورك- المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، حيث جرى بحث التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تطويره بما يحقق الأهداف الموضوعة.

وأكد رشيد -وفقا للبيان- أن العراق يعانى من نقص تدفق المياه العابرة للحدود، ما تسبب في زيادة نسبة الجفاف والتصحر في البلاد، مؤكدا سعيه المستمر للحصول على حصة كافية وعادلة من المياه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم هذه العملية في البلدان المتشاطئة.

وأشار الرئيس العراقي إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك مع منظمات المجتمع الدولي لتجاوز آثار أزمة المياه والتغير المناخي، كما أكد ضرورة حسم ملف النازحين بعودتهم إلى مناطق سكناهم، وبذل المزيد من العمل المشترك لتحسين أوضاعهم وتوفير الخدمات وتأهيل البنى التحتية لهم.

من جانبها، أكدت رولا دشتي دعم "الإسكوا" لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، لافتة إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تعمل في العراق بالمناطق التي تضررت بسبب الجماعات الإرهابية وتركز نشاطها على بناء المؤسسات والتدريب وتنمية القدرات في إدارة الموارد الطبيعية.