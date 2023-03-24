شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال 6 مطلوبين خلال عملية أمنية فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 6 مطلوبين للقضاء فى محافظة ديالى الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ أن "شرطة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين للقضاء فى جرائم مختلفة خلال الممارسات الأمنية التي وضعتها ضمن الخطة التي تنفذها لتأمين الأجواء الرمضانية والطقوس الدينية خلال أيام شهر رمضان المبارك لضمان حماية حريات وتطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأمني في قضاء الخالص وعموم أقضية المحافظة".

وأشارت الوزارة العراقية - فى البيان - إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التحقيقية والقانونية حيال المتهمين وتحويلهم إلى الجهات المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل.

وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن قيس المحمداوي، قد شدد في وقت سابق على وجوب "اليقظة والحذر" خلال شهر رمضان، وعدم إتاحة الفرصة لتنظيم "داعش" لاستثمارها باستهداف العراقيين.. مشيرا إلى أن التنظيم يبحث في هذا الشهر عن أية عملية "إرهابية" بهدف إثبات الوجود.

وتتزامن هذه التطورات الأمنية في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.