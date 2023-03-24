شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا تضم سبع شاحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق الدكتور باسل الكايد، أن قافلة مساعدات جديدة تضم سبع شاحنات محملة بالعديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية مقدمة من المملكة، وصلت سوريا عبر معبر نصيب الحدودى.

وقال الكايد، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المساعدات الأردنية مستمرة بالوصول إلى الأشقاء في سوريا، حيث تضم الشحنة الجديدة العديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية، ومن ضمنها وحدة كلى متكاملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وأشار إلى أنه مع وصول هذه الشاحنات يصبح عدد شاحنات الجسر البري التي وصلت إلى سورية حتى اليوم 138 شاحنة حملت مئات الأطنان من المواد الطبية والإنسانية، وهي استمرار وتأكيد لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم كل ما يمكن للأشقاء في سورية لتجاوز محنة الزلزال.