شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم للأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقي، استعداد الوزارة مواصلة تقديم كافة الدّعم والمساندة للأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لتسهيل مهامها بما يخدم العمل الأمني العربي المُشترك.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، الخميس، فقد جاء ذلك خلال استقبال كمال الفقي، للأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب، الدّكتور محمد بن علي كومان بحضور عدد من القيادات العليا بوزارة الدّاخليّة.

وأعرب وزير الدّاخليّة التونسي عن تقديره لما يبذلهُ الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب من مجهود في سبيل إنجاح مختلف الدّورات والاجتماعات ولا سيّما منها اجتماع الدورة 40 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب الذي انعقد مطلع شهر مارس الجاري.