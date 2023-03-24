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السعودية وقبرص تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، الخميس، تلقاه من نظيره وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. 

كما جرى خلال الاتصال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنّأ وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال، نظيره القبرصي بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والسداد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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