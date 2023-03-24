شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وقبرص تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، الخميس، تلقاه من نظيره وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.