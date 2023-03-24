شكرا لقرائتكم خبر عن برى: لا بد من التوافق مع السعودية فى انتخابات الرئاسة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الخميس، أنه "لا بد من التوافق مع المملكة العربية السعودية حول الخيار الرئاسي" في لبنان.

يأتي ذلك، في وقت تعيش البلاد فراغا في سدة الرئاسة منذ أكتوبر 2022 عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ونقلت صحيفة "اللواء" اللبنانية عن بري قوله إن "اللقاء الأخير الذي جمعه بسفير المملكة العربية السعودية لدى بيروت وليد بخاري كانت أجواؤه إيجابية، لم نتفق ولكن لم نختلف"، مؤكدا أنه "لا بد من التوافق مع السعودية حول الخيار الرئاسي".

كذلك لفتت الصحيفة إلى أن السفير السعودي لدى لبنان رجح "الصمت الدبلوماسي" للمملكة على ما عداه في ما خص الترشيح للرئاسة، أو ما يتعلق ببت هذا الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن حزبي "القوات" و"الكتائب اللبنانية" المسيحيين، وبعض النواب المستقلين والتغييريين يرشحون النائب ميشال معوض، بينما أعلن "حزب الله" دعمه للوزير السابق سليمان فرنجية، الذي لم يعلن ترشحه رسميا حتى اللحظة.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر قولها إن "أولويات الديبلوماسية الأمريكية التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى نتائج لقاء باريس الخماسي، بأسرع وقت ممكن وتأليف حكومة جديدة، تتولى إجراء الإصلاحات اللازمة، مع التأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني ليقوم بالمهمات المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.