شكرا لقرائتكم خبر عن المالكى يبحث مع سفير روسيا سبل تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى، نورى المالكى، لسفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، سير البلاد نحو الاستقرار السياسي والأمني ونحو استكمال عملية البناء والإعمار.

وذكر مكتب المالكى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير استقبل كوتراشيف الذى قدم بدوره التهاني إلى الشعب العراقى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما تم بحث الأوضاع العامة فى البلد فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمى والدولى.



وأكد المالكي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، موضحا أن العراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والأمني ولديه إرادة لاستكمال عملية البناء والإعمار لا سيما بعد أن تشكلت حكومة تحظى بدعم الجميع".



من جانبه أكد السفير الروسي، حرص بلاده لدعم العراق لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية والاستقرار.