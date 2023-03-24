شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كندا وتنويع مجالات التعاون الثنائى ليشمل قطاعات واعدة، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار لسفيرة كندا بتونس، لورين ديجير، التى قدّمت له التهاني بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسى قيس سعيد، وفقًا لبيان صحفى صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.



من جانبها، أعربت سفيرة كندا عن ارتياحها للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائى، مؤكدة التزام بلادها مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية، وخاصة تلك التي تعني بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتسهيل الإدماج الاجتماعى للشباب.