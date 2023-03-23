شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضحايا و33 مفقوداً جراء غرق 4 قوارب مهاجرين أفارقة قبالة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول قضائى إن أربعة قوارب تقل مهاجرين أفارقة غرقت قبالة سواحل تونس يومى الأربعاء والخميس، أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا مما خلف ما لا يقل عن 5 ضحايا و33 مفقوداً، فى حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين، بحسب "رويترز".

وأوضح القاضى فوزى المصمودى أن القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس يومى الأربعاء والخميس، وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا.

يذكرأن، أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وتضبط ثلاث أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان أمس الأربعاء، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بالقصرين من ضبط 30 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأضاف أنه في إطار التصدي للعمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس من ضبط 10 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن وحدات تابعة لإقليم الحرس الوطني بتطاوين تمكنت من ضبط 3 أشخاص، أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي ومحكوم على اثنين منهما بالسجن لمدة أربع سنوات، والثالث محكوم بسنتين.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.