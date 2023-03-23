شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية سورية لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، حسبما أفاد مسئول فى وزارة الخارجية السعودية نقلا عن قناة "الإخبارية" الحكومية بالسعودية، وأكدت القناة نقلا عن المسئول قوله إنه "فى إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم فى سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

وكان وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد قال فى تصريحات الشهر الماضى إن "إجماعا بدأ يتشكل فى العالم العربى على أنه لا جدوى من عزل سوريا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما".

يشار إلى أن الرياض أرسلت طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية، في إطار جهود الإغاثة من الزلزال، بعد أن أرسلت مساعدات في البداية فقط لشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.