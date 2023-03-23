شكرا لقرائتكم خبر عن النقل السورية: مطار حلب الدولى فى الخدمة اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل السورية استئناف حركة النقل الجوى عبر مطار حلب الدولى، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد /الجمعة/.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ اليوم /الخميس/ - أنه "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى الذى استهدف مطار حلب الدولى فجر أمس الأربعاء".



ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، مشيرة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضررى الزلزال.