شكرا لقرائتكم خبر عن باتيلى: على جميع الأطراف استلهام قيم التسامح من شهر رمضان من أجل ليبيا وشعبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبدالله باتيلى، اليوم /الخميس/، عن تمنياته بأن تستلهم جميع الأطراف الليبية من شهر رمضان المبارك قيم التسامح وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.
جاء ذلك في رسالة وجهها المبعوث الأممى إلى الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعود على الجميع في ليبيا بالخير واليمن والبركات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال).
وقال باتيلى - فى رسالته - إن شهر رمضان يحل هذا العام وسط ترقب الليبيين للمستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية، معربا عن أمله في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيدا من الانقسام وانعدام الاستقرار ويمضى بها نحو بر الأمان، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام تعيد الشرعية للمؤسسات وتضع البلاد على طريق التعافى والنمو والرخاء.