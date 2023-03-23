شكرا لقرائتكم خبر عن باتيلى: على جميع الأطراف استلهام قيم التسامح من شهر رمضان من أجل ليبيا وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبدالله باتيلى، اليوم /الخميس/، عن تمنياته بأن تستلهم جميع الأطراف الليبية من شهر رمضان المبارك قيم التسامح وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.