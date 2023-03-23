شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: لبنان فى وضع خطير والإصلاحات تتقدم ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى بيروت أرنستو راميريز، إنّ لبنان في وضع خطير للغاية، مشددا على أن تقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم /الخميس/، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى لبنان في إطار المراجعة الدورية للتطورات الاقتصادية في لبنان.



وأضاف راميريز أن الصندوق كان يتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان، لافتاً إلى أنّ المسودة النهائيّة لقانون الكابيتول كونترول لا تلبي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات.



ولفت إلى أنّه لا توجد تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني، مطالباً الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مشيرا إلى أنّه سيتعين على الجميع تحمل خسائر الأزمة المالية في لبنان.



وشدد على ضرورة معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، معتبرا أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة نهائي ويحثّ السلطات اللبنانيّة على تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ.



وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تمسك الصندوق بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أنّ صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر.