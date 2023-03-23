شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الحكومة اللبنانية تقوم بواجبها كاملا ونعى الوضع الصعب لكل اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إن حكومته تقوم بواجبها كاملا، موضحا أنها أرسلت كل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية وإصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.



وأضاف ميقاتي ان اللقاء تناول مواضيع عامة والمواضيع التي تخص المواطن اللبناني مشيرا إلى أنه يعلم ويعي الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل اللبنانيين.