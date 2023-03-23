شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون يجبرون الاحتلال الإسرائيلى على وقف الإجراءات التعسفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبر الأسرى الفلسطينيون، إدارة السجون الإسرائيلية، بوقف الإجراءات التعسفية والتنكيلية بحقهم والتى كان قد أوصى بها وزير الأمن الداخلى المتطرف إيتمار بن جفير، الذى يتزعم حزب "العظمة اليهودية" المنتمى لتيار أقصى اليمين.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان صحفي، إن الأسرى حققوا ذلك بفضل وحدتهم وإسناد شعبهم لهم، مسطرين صفحة جديدة من صفحات العز والفخر، مشددة أنه يتعين على الاحتلال أن يدرك أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمة سائغة.

وحيت اللجنة الأسرى في سجون الاحتلال الذين يُثبتون دوما جهوزيتهم الكاملة ووحدة صفهم المتين، معربة عن شكرها لأبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الذين ساندوا الأسرى طوال فترة الحراك الماضي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أعلنا الليلة الماضية، أن الأسرى علقوا خطوة الإضراب عن الطعام في أول يوم من شهر رمضان، بعد إقرار إدارة السجون بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم.