شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترحب باتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تبادل الأسرى والموقوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، ترحيبها بالاتفاق الذى توصلت إليه السلطات اليمنية وحركة "أنصار الله" الحوثية بوساطة أممية، حول تبادل الأسرى والموقوفين.

وأعربت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن أملها في تطبيق هذا الاتفاق عمليا على الأرض في أسرع وقت، قائلة "ندعو أطراف النزاع اليمني إلى تكثيف المفاوضات الهادفة إلى حل مشكلة المحتجزين قسرا وغيرها من القضايا الإنسانية".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى اعتقادها أن إحراز تقدم كبير في هذا المجال سيساعد في بناء الثقة وخلق مناخ ملائم لإقامة حوار وطني كامل بمشاركة كافة القوى السياسية الأساسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام.