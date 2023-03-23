شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الحرمين" تعلن مواقع وفترات "برنامج ورتل" خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بوكالة الشئون التوجيهية والإرشادية، وبالتعاون مع إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مواقع وفترات "برنامج ورتل" لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئاسة الحرمين حددت مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة وذلك في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، وفي الدور الأول بتوسعة الملك فهد، بالإضافة لتحديدها مواقع وفترات لقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة، والدور الأول بتوسعة الملك فهد.

