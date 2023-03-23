شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإفتاء الفلسطينى يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين إلى شد الرحال خلال شهر رمضان إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذى هو بأمسّ الحاجة إلى ذلك فى ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بالتدنيس والعدوان.

وطالب المجلس - في بيان صحفي - الفلسطينيين إلى تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، فالصلح له شأن عظيم في ديننا الحنيف.

كما طالب التجار بالابتعاد عن الجشع، واحتكار السلع، ورفع الأسعار، وبيع منتجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأهاب مجلس الإفتاء الأعلى، بمسلمي هذه الديار المباركة أن يستقبلوا شهر رمضان الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم، وذلك باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه.