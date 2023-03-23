شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة للطوارئ يشدد على توسيع عمليات الإغاثة في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد مارتن جريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، على الحاجة لمواصلة تمديد الوصول الإنساني وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة للوفاء بالاحتياجات بأنحاء سوريا ، على خلفيه الزلزال الذي تسبب في تفاقم الوضع الإنساني الصعب الموجود من قبل في سوريا.

جاء ذلك على خلفيه اختتام زيارته إلى سوريا ، لافتا إلى أنه تواصل الأمم المتحدة توسيع نطاق المساعدات، حيث عبرت 937 شاحنة محملة بمواد الإغاثة من 7 وكالات أممية إلى شمال غرب سوريا من تركيا منذ الزلازل المدمرة التي ضربت أجزاء من البلدين.

ووفق تقرير الأمم المتحده أنه منذ الزيارة المشتركة بين الوكالات الأممية إلى إدلب في الرابع عشر من فبراير، قامت الوكالات بأربع وثلاثين مهمة عابرة للحدود إلى شمال غرب سوريا، للقاء المتضررين والاستماع إليهم وتقييم احتياجاتهم وتنسيق الاستجابة الإنسانية.