شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تعلن بدء التسجيل فى الإعتكاف بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم الخميس، عن البدء فى استقبال الراغبين فى التسجيل فى خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة "وفقا لوكالة الأنباء السعودية" أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به، حيث يكون التسجيل عبر تطبيق " نسك".

وجهزت رئاسة شئون الحرمين مواقع للاعتكاف لاستقبال قرابة "2,500" معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، كما هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.