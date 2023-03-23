شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، باحات المسجد الأقصى.

ونفذ المقتحمون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد وبالقرب من أبوابه، ووفرت شرطة الاحتلال الحماية لمجموعات المستوطنين إلى حين انتهاء اقتحامهم، كما تمركزت عناصرها قرب أبواب الأقصى وفرضت قيودا على المصلين وفتشتهم ودققت فى بطاقاتهم الشخصية. ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، وتزداد وتيرة الاقتحامات فى المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وخلال الأعياد اليهودية.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد المبارك خلال شهر رمضان اضطرابًا كبيرًا، مع عقد المُستوطنين النية على تكثيف الاقتحامات تزامنًا مع أعياد يهودية خلال الشهر، خاصة في الأيام العشر الأخيرة مع اعتكاف كثير من المُصلين من أهل القدس والضفة الغربية والمدن العربية داخل الخط الأخضر تحريًا لليلة القدر.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.