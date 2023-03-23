شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى "طولكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينى، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى "طولكرم" بشمال غرب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وأغلقت مدخلها الرئيس ومنعت السيارات والسكان من المرور، وحاصرت منزلا كان يتحصن داخله الشاب الشهيد.

وأوضحت مصادر طبية أن الشاب (25 عامًا) وصل إلى المستشفى مصابًا برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، إضافة إلى عدة رصاصات في الأطراف السفلية.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى (90 شهيدًا)، بينهم 17 طفلًا، وسيدة.