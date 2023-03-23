شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يهنئ نظيريه التونسى والموريتانى بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيريه التونسى قيس سعيد، والموريتانى ولد الشيخ الغزوانى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان الأربعاء - أن "الرئيس الجزائري تبادل التهاني مع الرئيس التونسي قيس السعيد، وأعربا عن أمنياتهما للبلدين والشعبين دوام العافية والهناء".

كما هنأ الرئيس الجزائري نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، متمنيا للشعب الموريتاني المزيد من الرقي والتقدم.

من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني عن امتنانه لنظيره الجزائري، مبادلا إياه التهاني والتبريكات، ومتمنيا للشعب الجزائري الشقيق المزيد من الازدهار والهناء.