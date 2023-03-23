شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: لا مستقبل لنا إلا بثقافة وطنية تنير الفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحرية تعد المقدمة الأولى للإبداع، وأنه لا مستقبل لتونس إلا بثقافة وطنية تسمو بالذوق العام وتنير الفكر وتحمي المجتمع من كل أشكال التطرف.. وقال إن تونس لها ثقافة عريقة، ومن شأن المركز العالمي لفنون الخط "اقرأ" أن يجعلها قبلة عالمية.

وأكد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء - الدور الهام الذي سيضطلع به مركز "اقرأ" في الحفاظ على الخط العربي بمختلف أنواعه، والمحافظة على التراث، وإبراز عمق التاريخ وثراء الثقافة العربية وانفتاحها على العالم، لافتا الى ما سيحتضنه المركز من معارض وورشات ومكتبات ومتحف، فضلا عن ترويجه للسياحة .

واطلع قيس سعيد على مجسم مصغر لهذا المشروع الذي من المنتظر أن يقام على الأرض المحاذية لمدينة الثقافة الشادلي القليبي بالعاصمة.

وأوضح أهمية المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الثقافية معتبرا أنها وزارة سيادة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تحصين المجتمع من الأفكار الظلامية.

بدورها قالت وزيرة الشؤون الثقافية إن هذا المشروع سيوفر اقامات فنية للمهتمين بجماليات الخط العربي في مختلف أقطاب العالم.