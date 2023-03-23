شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بالسماح بإعادة الاستيطان فى شمال الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة، استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واشتعلت الساحة الدولية مؤخرا بردود أفعال مدينة لتصريحات عنصرية لوزير الماليه الإسرائيلى ادعت عدم وجود شعب فلسطينى.