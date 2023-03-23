شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائى للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب تابع بقلق بعض التصريحات الصادرة عن أعضاء بالحكومة الإسرائيلية التي كان فيها استفزاز لدول عربية ولحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "المغرب يدين ويرفض دائما كل تصرف غير مسؤول وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا أو ذا أثر سلبي".

‎وشدد بوريطة - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو، أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، عقب مباحثات أجرياها - على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يؤكد دائما على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جانب في هدوء وفي تعاون مع دولة إسرائيل، مسجلا أن هذا الموقف يتطابق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح الوزير أن المغرب يرفض دائما الأعمال أحادية الجانب التي لا يمكنها أن تبعد عن الحل، ويدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تحث على التهدئة لإيجاد حل وفق مقاربة حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

