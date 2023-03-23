شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يهنىء نظيره التونسي والموريتاني بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التونسي قيس سعيد والموريتاني، ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن "الرئيس الجزائري تبادل التهاني مع الرئيس التونسي قيس السعيد، وأعربا عن أمنياتهما للبلدين والشعبين دوام العافية والهناء".



كما هنأ الرئيس الجزائري نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، متمنيا للشعب الموريتاني المزيد من الرقي والتقدم.



من جانبه، أعرب الرئيس الموريتاني عن امتنانه لنظيره الجزائري، مبادلا إياه التهاني والتبريكات، ومتمنيا للشعب الجزائري الشقيق المزيد من الازدهار والهناء.