شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي فلسطيني يطالب الاحتلال بوقف التصعيد ضد الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بوقف إجراءاتها التصعيدية تجاه الأسرى الفلسطينيين ومحاولات التضييق عليهم وفرض شروط حياتية قاسية وصعبة تتجاوز المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الشيخ - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه سيكون لهذه الإجراءات ردود فعل في كل أنحاء فلسطين، مُطالبًا الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري.

ويخوض 2000 أسير فلسطيني، يوم غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، إضرابًا عن الطعام، بعد فشل جلسات الحوار، وتعنت إدارة سجون الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

وواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ37 على التوالي، "العصيان"، حيث خاض بعض أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم أمس إضرابًا عن الطعام، ومنهم: عمار مرضي، وسلامة قطاوي، ومحمد الطوس، وعمار مرضي، ونائل أبو العسل، وأشرف زغير، وزيد بسيسو، وزكريا زبيدي، ووجدي جودة، على أن يتبعهم باقي الأسرى يوم غد الخميس.

وفي أولى خطوات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى المضربين، فقد عزلت الأسيرين مرضي وقطاوي، ونقلت عميد الأسرى محمد الطوس (ابو شادي)، ووليد حناتشة من سجن (ريمون) إلى جهة غير معلومة.

وإضافة إلى من تم عزلهم من الأسرى المضربين، ونقلهم صباح اليوم، جرى نقل عضوي لجنة الطوارئ العليا، زيد بسيسي، ممثل الجهاد الإسلامي من سجن (جلبوع)، وباسم خندقجي ممثل حزب الشعب من سجن (نفحة)، دون معرفة الوجهة التي جرى نقلهما إليها.