شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية :نجاح تجربة توطين زراعة القمح في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الدول العربية عن نجاح تجربة توطين زراعة القمح في موريتانيا، من خلال دعم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) لاستزراع ما يقارب من 60 هكتارا من أراضيها بسلالة قمح "اكساد 901".



وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء أن المركز أرسل 10 أطنان من صنف القمح "اكساد 901" إلى وزارة الزراعة الموريتانية وتمت زراعتها، ويقوم بمتابعتها خبراء من( اكساد) ومن الوزارة ، حيث تم البدء الآن بموسم الحصاد من خلال مزارعي لجنة إنتاج البذور ويجري متابعة تقدير الإنتاجية حيث تظهر النتائج الأولية نجاح التجربة.



وأكدت أن تفاقم أزمة الغذاء العالمية خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية والآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، يجعل هذه الجهود تأتي في الوقت المناسب تماماً، حيث يظهر هذا المشروع حرص جامعة الدول العربية من خلال منظماتها العربية المتخصصة (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد") على مواجهة أزمة الأمن الغذائي والتصحر.



وأشارت إلى أن المركز يسعى إلى توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.